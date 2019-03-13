Количество больных раком детей за последние годы выросло почти на 14%

Таким образом, количество детей в возрасте от 0-17 лет включительно, которые имеют злокачественные новообразования, с 2014 года выросло на 13,8%. По данным Минздрава, в 2014 году количество больных раком детей составляло 5459 человек, тогда как в 2018 году оно уже составляло 6226 человек.



В прошлом году показатель заболеваемости составил 81,8 на 100 000 детей.



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Напомним, в ООН сообщили, что большинство разновидностей детского рака можно вылечить.



Как сообщал УНН, ученые обнаружили новую причину развития опасной формы рака.



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