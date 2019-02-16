ООН: більшість різновидів дитячого раку можна вилікувати

Ці дані опублікувало Міжнародне агентство з вивчення раку, експерти якого стверджують, що більшість різновидів дитячого раку піддається лікуванню.

Автори нового дослідження відзначають, що онкологічні захворювання у дітей - досить рідкісне явище. До того ж в промислово розвинених країнах виліковують понад 80 відсотків дітей, хворих на рак. Але в бідних державах і державах із середнім рівнем доходу такий щасливий результат відзначається тільки в 20 відсотках випадків. Основна причина - відсутність необхідної інфраструктури для ранньої і точної діагностики і ефективного лікування. До того ж, на думку експертів, в бідних країнах, медики не приділяють цій проблемі потрібної уваги, вважаючи, що рак - це проблема дорослих.

Найпоширенішим видом раку серед дітей до 15 років є лейкемія. На її частку припадає майже третина всіх випадків дитячої онкології. На другому місці - пухлини центральної нервової системи, а на третьому - лімфоми. У дітей до п'яти років третина всіх випадків раку складають ембріональні пухлини. Більшість різновидів дитячого раку можна вилікувати і країни з будь-яким рівнем доходу можуть в цьому бути успішними.

У зв'язку з цим під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) була запущена Глобальна ініціатива, покликана до 2030 року забезпечити лікування 80 відсотків усіх дітей з раком. Ця мета майже в два рази перевищує нинішні показники виживаності дітей з онкологією і, якщо її виконати, то в найближче десятиліття можна буде врятувати понад мільйон дітей.

В рамках нової ініціативи будуть вжиті заходи щодо забезпечення рівного доступу дітей до діагностики та лікування, особливо в країнах з обмеженими ресурсами.

Рак, як відзначають в ВООЗ, виникає у людей будь-якого віку і може вражати будь-яку частину організму. Він починається з генетичних змін в одній клітці, яка потім починає безконтрольно розмножуватися. При багатьох онкологічних захворюваннях це веде до виникнення новоутворення - пухлини. При відсутності лікування ракова пухлина зазвичай розростається, вторгається в інші тканини організму і нерідко призводить до смерті.

Нагадаємо, вчені Національного університету Сінгапуру з’ясували, що наночастинки, якими забруднені продукти харчування, харчові добавки, побутові речовини і ліки, можуть сприяти розвитку особливо небезпечної форми раку.