Кіберполіція блокувала масштабний збут фальсифікованої техніки відомої марки

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 165179 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 118324 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 109089 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 116906 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 137141 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 143174 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 227798 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217001 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187263 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176808 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2.8м/с
81%
Популярнi новини

Міністр оборони Британії: міжнародна коаліція готує стратегію для стабільності України після миру з рф

10 квітня, 16:30 • 14592 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 17735 перегляди

У Києві відбувся Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства за підтримки програми “МХП Поруч”

10 квітня, 16:45 • 15592 перегляди

В Ізраїлі сотні відставних офіцерів та резервістів ВПС закликали уряд піти на угоду з ХАМАС для повернення заручників

10 квітня, 16:48 • 11732 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 25233 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 165179 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 165632 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 285437 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 308287 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 390156 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 53669 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 36731 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51307 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 52982 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128257 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Кіберполіція блокувала масштабний збут фальсифікованої техніки відомої марки

Київ • УНН

 • 14616 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Кіберполіція затримала групу з 11 осіб, які замовляли техніку в Китаї, підробляли упаковки та збували товар у кількох областях України. Лише за кілька місяців фальсифікованого товару продали на 1,5 млн грн. Відкрито кримінальне провадження, деяким фігурантам повідомлено про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Кіберполіція блокувала масштабний збут фальсифікованої техніки відомої марки

“Кіберполіція затримала групу осіб за продаж фальсифікованої техніки відомої марки. Фігуранти створили понад 50 вебсайтів для збуту гаджетів. Встановлено, що лише протягом трьох місяців 1500 громадян придбали фальсифіковану техніку на суму понад 1,5 мільйона гривень. Правоохоронці провели обшуки у Львові, Києві та на Волині”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці викрили групу з 11 осіб, які продавали товар через Інтернет. Товар для продажу фігуранти замовляли з Китаю. Для того, щоб він мав вигляд оригіналу, використовували новітню поліграфію, копії оригінальних упаковок, відтиски марки та унікальні ідентифікатори.

"Лише за останні три місяці 1500 громадян придбали фальсифіковану техніку на суму понад 1,5 мільйона гривень. Правоохоронці провели 17 обшуків за місцями мешкання та в автомобілях фігурантів у Львові, Києві та на Волині, а також у приміщенні магазину. За результатами вилучено ноутбуки, системні блоки, планшети, мобільні телефони, навушники та коробки до них, наклейки зі штрих-кодами, коробки до мобільних телефонів, банківські картки, стартові пакети, флеш-накопичувачі даних, наліпки з логотипом, наліпки з IMEI до мобільних телефонів, жорсткі диски, печатку магазину, приладдя для виготовлення коробок та пакування товару, інструкції до мобільних телефонів і транспортні засоби", - повідомили у кіберполіції.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) ККУ.

Наразі сімом особам оголошено про підозру, двох організаторів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, кіберполіція заблокувала майже 10 тисяч інтернет-посилань, які шахраї використовували під час пандемії COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.00
Bitcoin
$80,435.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.19
Ethereum
$1,539.50