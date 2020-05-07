Кіберполіція блокувала масштабний збут фальсифікованої техніки відомої марки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Кіберполіція затримала групу з 11 осіб, які замовляли техніку в Китаї, підробляли упаковки та збували товар у кількох областях України. Лише за кілька місяців фальсифікованого товару продали на 1,5 млн грн. Відкрито кримінальне провадження, деяким фігурантам повідомлено про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції Нацполіції України.
“Кіберполіція затримала групу осіб за продаж фальсифікованої техніки відомої марки. Фігуранти створили понад 50 вебсайтів для збуту гаджетів. Встановлено, що лише протягом трьох місяців 1500 громадян придбали фальсифіковану техніку на суму понад 1,5 мільйона гривень. Правоохоронці провели обшуки у Львові, Києві та на Волині”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці викрили групу з 11 осіб, які продавали товар через Інтернет. Товар для продажу фігуранти замовляли з Китаю. Для того, щоб він мав вигляд оригіналу, використовували новітню поліграфію, копії оригінальних упаковок, відтиски марки та унікальні ідентифікатори.
"Лише за останні три місяці 1500 громадян придбали фальсифіковану техніку на суму понад 1,5 мільйона гривень. Правоохоронці провели 17 обшуків за місцями мешкання та в автомобілях фігурантів у Львові, Києві та на Волині, а також у приміщенні магазину. За результатами вилучено ноутбуки, системні блоки, планшети, мобільні телефони, навушники та коробки до них, наклейки зі штрих-кодами, коробки до мобільних телефонів, банківські картки, стартові пакети, флеш-накопичувачі даних, наліпки з логотипом, наліпки з IMEI до мобільних телефонів, жорсткі диски, печатку магазину, приладдя для виготовлення коробок та пакування товару, інструкції до мобільних телефонів і транспортні засоби", - повідомили у кіберполіції.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) ККУ.
Наразі сімом особам оголошено про підозру, двох організаторів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, кіберполіція заблокувала майже 10 тисяч інтернет-посилань, які шахраї використовували під час пандемії COVID-19.