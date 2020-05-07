Киберполиция блокировала масштабный сбыт фальсифицированной техники известной марки

КИЕВ. 7 мая. УНН. Киберполиция задержала группу из 11 человек, которые заказывали технику в Китае, подделывали упаковки и сбывали товар в нескольких областях Украины. Всего за несколько месяцев фальсифицированного товара продали на 1,5 млн грн. Открыто уголовное производство, некоторым фигурантам сообщено о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции Нацполиции Украины.