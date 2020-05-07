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Киберполиция блокировала масштабный сбыт фальсифицированной техники известной марки

Киев • УНН

 • 14616 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Киберполиция задержала группу из 11 человек, которые заказывали технику в Китае, подделывали упаковки и сбывали товар в нескольких областях Украины. Всего за несколько месяцев фальсифицированного товара продали на 1,5 млн грн. Открыто уголовное производство, некоторым фигурантам сообщено о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Киберполиция блокировала масштабный сбыт фальсифицированной техники известной марки

"Киберполиция задержала группу лиц за продажу фальсифицированной техники известной марки. Фигуранты создали более 50 вебсайтов для сбыта гаджетов. Установлено, что только в течение трех месяцев 1500 граждан приобрели фальсифицированную технику на сумму более 1,5 миллиона гривен. Правоохранители провели обыски во Львове, Киеве и на Волыни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители разоблачили группу из 11 человек, которые продавали товар через Интернет. Товар для продажи фигуранты заказывали из Китая. Для того, чтобы он имел вид оригинала, использовали новую полиграфию, копии оригинальных упаковок, оттиски марки и уникальные идентификаторы.

"Только за последние три месяца 1500 граждан приобрели фальсифицированную технику на сумму более 1,5 миллиона гривен. Правоохранители провели 17 обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов во Львове, Киеве и на Волыни, а также в помещении магазина. По результатам изъято ноутбуки, системные блоки, планшеты, мобильные телефоны, наушники и коробки к ним, наклейки со штрих-кодами, коробки к мобильным телефонам, банковские карточки, стартовые пакеты, флэш-накопители данных, наклейки с логотипом, наклейки с IMEI к мобильным телефонам, жесткие диски, печать магазина, принадлежности для изготовления коробок и упаковки товара к мобильным телефонам, транспортные средства", - сообщили в киберполиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК.

Сейчас семи лицам объявлено о подозрении, двое организаторов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, киберполиции заблокировала почти 10 тысяч интернет-ссылок, которые мошенники использовали во время пандемии COVID-19.

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