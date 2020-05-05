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В Україні заблокували майже 10 тисяч шахрайських інтернет-посилань, пов’язаних з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Кіберполіція заблокувала майже 10 тисяч інтернет-посилань, які шахраї використовували під час пандемії COVID-19. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу Кіберполіції.

В Україні заблокували майже 10 тисяч шахрайських інтернет-посилань, пов’язаних з COVID-19

“...із початку карантинних заходів кіберполіція заблокувала 9954 Інтернет-посилання, що використовувалися шахраями в злочинних цілях, і 1945 шахрайських фінансових операцій за банківськими рахунками”, — йдеться в повідомленні.

Також співробітники кіберполіції перевірили 642 інформації щодо вчинення можливих протиправних дій, у тому числі онлайн-шахрайств, пов’язаних з коронавірусом. За результатами розпочато 58 кримінальних проваджень.

“Наразі ідентифіковано 166 осіб, які причетні до організації чи участі в шахрайських схемах, використовуючи ситуацію з COVID-19”, — зазначається в повідомленні.

Крім цього, за матеріалами працівників кіберполіції складено 40 адміністративних протоколів за фактами порушення карантинних заходів та реалізації виробів медичного призначення та дезінфікуючих засобів.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці відкрили 30 кримінальних проваджень за фактами онлайн-шахрайств, розповсюдження медзасобів та неправдивою інформації про коронавірус.

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