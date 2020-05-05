В Украине заблокировали почти 10 тысяч мошеннических интернет-ссылок, связанных с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Киберполиция заблокировала почти 10 тысяч интернет-ссылок, которые мошенники использовали во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу Киберполиции.
“... с начала карантинных мероприятий киберполиция заблокировала 9954 интернет-ссылки, которые использовались мошенниками в преступных целях, и 1945 мошеннических финансовых операций по банковским счетам”, — говорится в сообщении.
Также сотрудники киберполиции проверили 642 информации о совершении возможных противоправных действий, в том числе онлайн-мошенничества, связанных с коронавирусом. По результатам начато 58 уголовных производств.
“Сейчас идентифицировано 166 человек, причастных к организации или участию в мошеннических схемах, используя ситуацию с COVID-19”, — отмечается в сообщении.
Кроме этого, по материалам работников киберполиции составлено 40 административных протоколов по фактам нарушения карантинных мероприятий и реализации изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств.
Как сообщалось ранее, правоохранители открыли 30 уголовных производств по фактам онлайн-мошенничества, распространения медсредств и неправдивой информации о коронавирусе.