В Україні розпочато 30 кримінальних проваджень під час карантину - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Правоохоронці відкрили 30 кримінальних проваджень за фактами онлайн-шахрайств, розповсюдження медзасобів та неправдивою інформації про коронавірус. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
Так, наразі більше 20 тисяч працівників поліції та Нацгвардії задіяні у протидії коронавірусній інфекції.
"Вони ведуть боротьбу з неправдивою інформацією про вірус, з онлайн-шахрайством та розповсюдженням медзасобів сумнівного походження. За цей час знайдено більше ста дезінформаторів, заблоковано низку інтернет-посилань та банківські рахунки онлайн-шахраїв. За цими фактами розпочато 30 кримінальних проваджень", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, що правоохоронці відкрили 33 провадження за порушення правил під час карантину.