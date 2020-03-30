В Україні відкрили 33 провадження за порушення правил під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Правоохоронці відкрили 33 кримінальні провадження та склали 2967 адміністративних протоколів за порушення правил під час карантину в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
“За час карантину поліцейські склали 2967 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину людей (стаття 44 Адміністративного кодексу України) та відкрили 33 кримінальні провадження — 19 за порушення санітарних правил (за статтею 325 Кримінального кодексу України) та 14 за порушення карантинних заходів”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що для забезпечення карантинного режиму щодня на службі перебуває 18 тисяч правоохоронців — 14,6 тисячі поліцейських та майже 3,3 тисячі військовослужбовців Національної гвардії.
Нагадаємо, що на Донеччині на чоловіка склали адмінпротокол через поширення фейків щодо карантину.