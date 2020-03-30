На Донеччині на чоловіка склали адмінпротокол через поширення фейків щодо карантину

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Бахмуті чоловіка притягують до відповідальності за розповсюдження фейку щодо карантину. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

“Житель Часового Яру поширив в соцмережі неправдиву інформацію про те, що після завершення карантинних заходів будуть притягнуті до відповідальності власники аптечних пунктів. Поліція вкотре закликає громадян використовувати лише офіційні повідомлення органів влади”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що 33-річний чоловік пояснив, що не перевірив інформацію та не подумав про можливі наслідки.
Відносно порушника поліцейські склали та направили в суд адміністративний протокол за ст.173-1 КУпАП (Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку.

Нагадаємо, у Києві за розповсюдження неправдивої інформації щодо коронавірусу 24-х громадян притягнули до адміністративної відповідальності.

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