В Донецкой области на мужчину составили админпротокол за распространение фейков относительно карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Бахмуте мужчину привлекают к ответственности за распространение фейка относительно карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"Житель Часового Яра распространил в соцсети ложную информацию о том, что после завершения карантинных мероприятий будут привлечены к ответственности владельцы аптечных пунктов. Полиция в очередной раз призывает граждан использовать только официальные сообщения органов власти", - указано в сообщении.
Сообщается, что 33-летний мужчина объяснил, что не проверил информацию и не подумал о возможных последствиях.
В отношении нарушителя полицейские составили и направили в суд административный протокол по ст.173-1 КУоАП (Распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
Напомним, в Киеве за распространение неправдивой информации относительно коронавируса 24-х граждан привлекли к административной ответственности.