В Донецкой области на мужчину составили админпротокол за распространение фейков относительно карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67356 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79631 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92870 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90539 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105023 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89200 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103146 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105990 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131026 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130339 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Донецкой области на мужчину составили админпротокол за распространение фейков относительно карантина

В Донецкой области на мужчину составили админпротокол за распространение фейков относительно карантина

Киев  •  УНН

 • 10139 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Бахмуте мужчину привлекают к ответственности за распространение фейка относительно карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Житель Часового Яра распространил в соцсети ложную информацию о том, что после завершения карантинных мероприятий будут привлечены к ответственности владельцы аптечных пунктов. Полиция в очередной раз призывает граждан использовать только официальные сообщения органов власти", - указано в сообщении.

Сообщается, что 33-летний мужчина объяснил, что не проверил информацию и не подумал о возможных последствиях.
В отношении нарушителя полицейские составили и направили в суд административный протокол по ст.173-1 КУоАП (Распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

Напомним, в Киеве за распространение неправдивой информации относительно коронавируса 24-х граждан привлекли к административной ответственности.

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