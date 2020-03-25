За розповсюдження фейків про коронавірус до відповідальності притягнули 24 особи - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. За розповсюдження неправдивої інформації щодо коронавірусу 24-х громадян притягнули до адміністративної відповідальності. Про це у середу на брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"З початку обмежувальних заходів правоохоронці, фахівці кібербезпеки виявили майже 170 фактів розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії. 24-х громадян притягнули до адміністративної відповідальності", - сказав мер міста.
Як повідомлялося в УНН, завдяки профілактичній роботі кіберполіцейських з мережі видалено близько 80 фейків про коронавірус.