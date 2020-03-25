За распространение фейков о коронавирусе к ответственности привлекли 24 человека - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. За распространение неправдивой информации относительно коронавируса 24-х граждан привлекли к административной ответственности. Об этом в среду на брифинге сообщил городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"С начала ограничительных мероприятий правоохранители, специалисты кибербезопасности обнаружили почти 170 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии. 24-х граждан привлекли к административной ответственности", - сказал мэр города.
Как сообщалось в УНН, благодаря профилактической работе киберполицейских из сети удалено около 80 фейков о коронавирусе.