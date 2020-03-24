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Кіберполіція виявила в мережі близько 170 фейків про коронавірус: близько 80 видалено

Кіберполіція виявила в мережі близько 170 фейків про коронавірус: близько 80 видалено

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Завдяки профілактичній роботі кіберполіцейських з мережі видалено близько 80 фейків про коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає УНН.

“Під час моніторингу мережі Інтернет виявлено близько 170 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу. Кіберполіція ідентифікує осіб, які розповсюджують фейки, проводить профілактичні бесіди та надає роз’яснення. За результатами — з початку карантину 45 осіб видалили майже 80 неправдивих повідомлень”, — повідомили в поліції.

Зазначається, що відносно громадян, які відмовилася видаляти провокаційні публікації, вирішується питання щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності: на цей час таких 24.

Також повідомляється, що правоохоронці постійно виявляють у мережі Інтернет інформацію щодо пандемії коронавірусу. До сервісної служби кіберполіції надійшло 101 повідомлення про шахрайські дії під час купівлі засобів індивідуального захисту.

З початку карантину в рамках проведення профілактичних заходів працівники кіберполіції надають роз’яснення та консультації громадянам, а також фіксують відповідні правопорушення.

Як повідомляв УНН, на Київщині поліція попередила продаж несертифікованих тестів на COVID-19.

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