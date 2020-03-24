Киберполиция обнаружила в сети около 170 фейков о коронавирусе: около 80 удалено

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100268 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103405 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105457 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104452 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113088 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100791 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105266 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106647 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131564 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130449 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Киберполиция обнаружила в сети около 170 фейков о коронавирусе: около 80 удалено

Киберполиция обнаружила в сети около 170 фейков о коронавирусе: около 80 удалено

Киев  •  УНН

 • 11522 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Благодаря профилактической работе киберполицейских из сети удалено около 80 фейков о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.

“Во время мониторинга сети Интернет обнаружено около 170 фактов о размещении на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. Киберполиция идентифицирует лиц, распространяющих фейки, проводит профилактические беседы и дает разъяснения. По результатам — с начала карантина 45 человек удалили почти 80 ложных сообщений”, — сообщили в полиции.

Отмечается, что в отношении граждан, которые отказались удалять провокационные публикации, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности в настоящее время таких 24.

Также сообщается, что правоохранители постоянно обнаруживают в сети Интернет информацию о пандемии коронавируса. В сервисную службу киберполиции поступило 101 сообщение о мошеннических действиях при покупке средств индивидуальной защиты.

С начала карантина в рамках проведения профилактических мероприятий сотрудники киберполиции предоставляют разъяснения и консультации гражданам, а также фиксируют соответствующие правонарушения.

Как сообщал УНН, в Киевской области полиция предупредила продажу несертифицированных тестов на COVID-19.

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