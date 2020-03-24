Киберполиция обнаружила в сети около 170 фейков о коронавирусе: около 80 удалено
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Благодаря профилактической работе киберполицейских из сети удалено около 80 фейков о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.
“Во время мониторинга сети Интернет обнаружено около 170 фактов о размещении на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. Киберполиция идентифицирует лиц, распространяющих фейки, проводит профилактические беседы и дает разъяснения. По результатам — с начала карантина 45 человек удалили почти 80 ложных сообщений”, — сообщили в полиции.
Отмечается, что в отношении граждан, которые отказались удалять провокационные публикации, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности в настоящее время таких 24.
Также сообщается, что правоохранители постоянно обнаруживают в сети Интернет информацию о пандемии коронавируса. В сервисную службу киберполиции поступило 101 сообщение о мошеннических действиях при покупке средств индивидуальной защиты.
С начала карантина в рамках проведения профилактических мероприятий сотрудники киберполиции предоставляют разъяснения и консультации гражданам, а также фиксируют соответствующие правонарушения.
Как сообщал УНН, в Киевской области полиция предупредила продажу несертифицированных тестов на COVID-19.