КИЇВ. 21 березня. УНН. На Київщині поліція попередила продаж несертифікованих тестів на COVID-19. Чоловік збирався продавати їх через інтернет за 750 гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації департаменту кіберполіції Національної поліції України.