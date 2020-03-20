Український військовий літак вилетів до Китаю за тестами на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Український військовий літак вилетів у китайське місто Гуанчжоу за лабораторними та експрес-тестами на коронавірус COVID-19, медичними масками та апаратами вентиляції легенів. Про це повідомляє Міністерство оборони України у Twitter, передає УНН.
"Військово-транспортний літак ІЛ-76МД вилетів до китайського Гуанчжоу за тестами на коронавірус", - повідомили у відомстві.
Як повідомлялося в УНН, ІЛ-76 мав злетіти з аеропорту Бориспіль. Об 11:00 у суботу борт прийме медичний вантаж: лабораторні та експрес-тести на коронавірус, медичні маски, апарати вентиляції легенів та багато іншого.
У парламенті повідомили, що це лише перший такий борт - будуть й інші.
Нагадаємо, Україна отримала першу партію вітчизняних експрес-тестів на коронавірус.
Також КНР відправить до Євросоюзу 2 млн масок, респіратори і тести на коронавірус.
Військово-транспортний літак ІЛ-76МД вилитів до китайського Гуанчжоу за тестами на коронавірус.— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 20, 2020