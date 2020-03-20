Військовий літак сьогодні вилітає з України до Китаю за медичними засобами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З аеропорту “Бориспіль” незабаром злітає військовий літак, який прямує до Китаю за медичними засобами. Про це у Facebook написав народний депутат від фракції “Слуга народу” Андрій Мотовиловець, передає УНН.
“Військовий вантажний літак ІЛ 76 незабаром злітає з аеропорту Бориспіль у Гуанчжоу, в Китай. Об 11.00 у суботу борт прийме медичний вантаж: лабораторні та експрес тести на коронавірус, медичні маски, апарати вентиляції легенів та багато іншого. Я маю честь супроводжувати цей політ, щоб оформити документи та вантаж”, — написав нардеп.
Також він зазначив, що це лише перший політ, наступного тижня буде ще один.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що через кілька днів в Україну з Китаю доставлять засоби індивідуального захисту для медиків та поліції.