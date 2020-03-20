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Військовий літак сьогодні вилітає з України до Китаю за медичними засобами

Військовий літак сьогодні вилітає з України до Китаю за медичними засобами

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. З аеропорту “Бориспіль” незабаром злітає військовий літак, який прямує до Китаю за медичними засобами. Про це у Facebook написав народний депутат від фракції “Слуга народу” Андрій Мотовиловець, передає УНН.

“Військовий вантажний літак ІЛ 76 незабаром злітає з аеропорту Бориспіль у Гуанчжоу, в Китай. Об 11.00 у суботу борт прийме медичний вантаж: лабораторні та експрес тести на коронавірус, медичні маски, апарати вентиляції легенів та багато іншого. Я маю честь супроводжувати цей політ, щоб оформити документи та вантаж”, — написав нардеп.

Також він зазначив, що це лише перший політ, наступного тижня буде ще один.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що через кілька днів в Україну з Китаю доставлять засоби індивідуального захисту для медиків та поліції.

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