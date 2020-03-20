Военный самолет сегодня вылетает из Украины в Китай за медицинскими средствами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Из аэропорта “Борисполь” вскоре взлетает военный самолет, следующий в Китай за медицинскими средствами. Об этом в Facebook написал народный депутат от фракции “Слуга народа” Андрей Мотовиловец, передает УНН.
“Военный грузовой самолет ИЛ 76 вскоре взлетает из аэропорта Борисполь в Гуанчжоу, Китай. В 11.00 в субботу борт примет медицинский груз: лабораторные и экспресс тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое. Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз”, — написал нардеп.
Также он отметил, что это лишь первый полет, на следующей неделе будет еще один.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что через несколько дней в Украину из Китая доставят средства индивидуальной защиты для медиков и полиции.