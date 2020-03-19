Днями з Китаю доставлять засоби індивідуального захисту для медиків та поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Через три чотири дні в Україну з Китаю доставлять засоби індивідуального захисту для медиків та поліції. Про це повідомив в ефірі телеканалу ZIK заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
Відповідаючи на питання коли медики та поліція будуть забезпечені засобами індивідуального захисту, Геращенко сказав: “За моєю інформацією, готується величезна поставка авіаційним сполученням з Китаю в найближчі три-чотири дні. І це будуть достатньо великі обсяги засобів індивідуального захисту, тестів, які дуже швидко нам поповнять дефіцит, який є зараз”.
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Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що приватний бізнес в Україні почав виробляти масок, тому через тиждень проблем з масками у країні не буде.