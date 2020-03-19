Геращенко розповів, коли українські підприємці масштабно вивозили маски з країни
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Українські підприємці на початку спалаху епідемії коронавірусу в Китаї вивозили та продавали маски з України. Про це розповів в ефірі телеканалу ZIK заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
“Істоіря розвивалася таким шляхом. Коли почалася епідемія в Азії, в Китаї, то китайці почали масово скуповувати маски по всьому світу”, - сказав Геращенко.
За його словами, від РНБО до колишнього Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука було направлено два листи, 31 січня та 3 лютого, з вимогою прийняти постанову Кабміну про заборону вивезення масок з України.
“Таке рішення прийняте не було, воно було прийнято тільки в кінці лютого. І тому, ті підприємці, які хотіли заробити гроші і в яких були маски на складах, вони їх дійсно вивозили з України. Це є факт. З державного резерву маски не продавалися, там їх було близько 10 млн”, - наголосив Геращенко.
Нагадаємо, за інформацією КМДА, Київ у четвер отримав партію з 62 тис. медичних масок.