На днях из Китая доставят средства индивидуальной защиты для медиков и полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Через три-четыре дня в Украину из Китая доставят средства индивидуальной защиты для медиков и полиции. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.
Отвечая на вопрос, когда медики и полиция будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, Геращенко сказал: "По моей информации, готовится огромная поставка авиационным сообщением из Китая в ближайшие три-четыре дня. И это будут достаточно большие объемы средств индивидуальной защиты, тестов, которые очень быстро нам пополнят дефицит, который есть сейчас".
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Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что частный бизнес в Украине начал производить маски, поэтому через неделю проблем с масками в стране не будет.