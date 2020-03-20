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Україна отримала першу партію вітчизняних експрес-тестів на коронавірус

Київ • УНН

 • 15914 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні з’явилась перша партія експрес-тестів на коронавірус, що була розроблена Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

"Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології НАН України. Я дуже дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни вони змогли це зробити", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що в найближчі 48 годин очікується прибуття в Україну з Китаю:

• 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;
• 10 апаратів штучної вентиляції легень;
• 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки;
• 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;
• 400 тис. експрес-тестів;
• 10 тис. літрів дезінфекційної рідини.

Нагадаємо, що на території України є більше 40 тисяч експрес-тестів для діагностики коронавірусної інфекції.

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