Украина получила первую партию отечественных экспресс-тестов на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине появилась первая партия экспресс-тестов на коронавирус, разработанная Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии НАН Украины. Я очень благодарен нашим ученым, нашим специалистам за то, что в короткие сроки они смогли это сделать", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что в ближайшие 48 часов ожидается прибытие в Украину из Китая:
• 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины;
• 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
• 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки;
• 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;
• 400 тыс. экспресс-тестов;
• 10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.
Напомним, что на территории Украины есть более 40 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавирусной инфекции.