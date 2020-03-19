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В Україні є більше 40 тис. експрес-тестів на коронавірус - МОЗ

В Україні є більше 40 тис. експрес-тестів на коронавірус - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. На території України є більше 40 тисяч експрес-тестів для діагностики коронавірусної інфекції. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.

“Експрес-тести, які проводяться біля ліжка хворого, можна отримати не тільки в державних закладах, а можна отримати й в приватних закладах. Закуповуються експрес-тести, в більшості випадків, в дистриб’юторів, які є на території України. І вже більше 40 тисяч експрес-тестів розійшлися по території України”, - сказав Віктор Ляшко.

Він додав, що Україна вживає заходів, щоб забезпечити розподіл експрес-тестів.

“І першу поставку великої партії ми очікуємо в суботу-неділю, для того, щоб її розподілити в подальшому також на усі області. Паралельно з цим ми працюємо з приватними лабораторіями, для того, щоб дозволити їм проводити ПЦР-діагностику коронавірусної інфекції, яка є золотим стандартом діагностики, для того, щоб збільшити доступність до самого тестування”, - зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, в Україні до кінця тижня з’явиться понад 1 млн тестів на коронавірус.

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