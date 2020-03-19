В Україні є більше 40 тис. експрес-тестів на коронавірус - МОЗ

КИЇВ. 19 березня. УНН. На території України є більше 40 тисяч експрес-тестів для діагностики коронавірусної інфекції. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.