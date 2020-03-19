В Україні до кінця тижня з’явиться понад 1 млн тестів на коронавірус - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні найближчим часом, в суботу-неділю, очікують надходження тестів для діагностики коронавірусу, яких вистачить на понад 1 мільйон досліджень. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
"Найближчим часом - у суботу-неділю ми очікуємо поставку комплектів для проведення ПЦР-досліджень, які є золотим стандартом діагностики коронавірусної хвороби, яка дозволить нам тестувати більше мільйона досліджень. Тому найближчим часом ми значно розширим наші дослідження і будемо запроваджувати нові алгоритми до тестувань", - сказав Віктор Ляшко.
Він також додав, що на ринку України та в закладах охорони здоров’я з’являються швидкі тести, які можна буде використовувати біля ліжка хворого. Їх в подальшому верифікують в лабораторіях, але наразі їх можна використовувати лікарям, швидким допомогам та інфекціоністам.
Нагадаємо, завдяки Джеку Ма і Ярославському ми отримаємо тести на коронавірус на 1 млн осіб.