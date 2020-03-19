В Украине до конца недели появится более 1 млн тестов на коронавирус - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине в ближайшее время, в субботу-воскресенье, ожидают поступления тестов для диагностики коронавируса, которых хватит на более чем 1 млн исследований. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.
"В ближайшее время - в субботу-воскресенье мы ожидаем поставку комплектов для проведения ПЦР-исследований, что является золотым стандартом диагностики коронавирусной болезни, которая позволит нам тестировать более миллиона исследований. Поэтому в ближайшее время мы значительно расширим наши исследования и будем вводить новые алгоритмы к тестированию", - сказал Ляшко.
Он также добавил, что на рынке Украины и в учреждениях здравоохранения появляются быстрые тесты, которые можно будет использовать возле постели больного. Их в дальнейшем верифицируют в лабораториях, но пока их можно использовать врачам, скорой помощи и инфекционистам.
Напомним, благодаря Джеку Ма и Ярославскому мы получим тесты на коронавирус на 1 млн человек.