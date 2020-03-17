Завдяки Джеку Ма і Ярославському ми отримаємо тести на короновірус на 1 млн осіб - Зеленський

КИЇВ. 17 березня. УНН. Найбагатша людина Азії Джек Ма і власник DCH Олександр Ярославський організовують поставку в Україну тест-систем для діагностики короновіруса на 80 млн дол. Про це вчора повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради в ОП з представниками великого бізнесу.