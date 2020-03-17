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Завдяки Джеку Ма і Ярославському ми отримаємо тести на короновірус на 1 млн осіб - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Найбагатша людина Азії Джек Ма і власник DCH Олександр Ярославський організовують поставку в Україну тест-систем для діагностики короновіруса на 80 млн дол. Про це вчора повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради в ОП з представниками великого бізнесу.

Уже в суботу тест-системи в кількості, достатній для 1 млн осіб, будуть в Україні, їх направлять в лікарні і військовим, розповів глава держави.

"Ми домовилися з Китаєм - спасибі їм, спасибі Джеку Ма (власник Alibaba), він нам допоміг, профінансував на 80 млн доларів. Завдяки йому і завдяки пану Ярославському в суботу ми очікуємо прибуття цих швидких тестів в Україну. І це буде приблизно на мільйон людей", - сказав Президент.

Як відомо, Олександра Ярославського і Джека Ма пов'язують дружні стосунки. Раніше китайський мільярдер побував на запрошення Ярославського в Харкові і виступив перед студентами ХНУ ім. Каразіна. Після цього бізнесмени відвідали економічний форум в Києві, а Джек Ма окремо передавав вітання "каразинцам" з 215-річним ювілеєм вузу.

Нагадаємо, на нараді в ОП обговорювалася координація дій влади і великого бізнесу в рамках боротьби з епідемією короновіруса.

Станом на 16 березня, в Україні офіційно підтвердили 7 випадків зараження COVID-19, в тому числі два в Києві, і один летальний випадок.

Українські Національні Новини

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