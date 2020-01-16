Джек Ма, який відвідав раніше Харків на запрошення Ярославського, привітав "каразінців" з ювілеєм
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Засновник сервісу Alibaba і один з найбагатших людей світу Джек Ма, який на запрошення відомого українського мецената і бізнесмена, власника і президента групи DCH Олександра Ярославського раніше приїжджав до Харкова, привітав Харківський національний університет імені Каразіна з 215-річчям. Про це повідомляє пресслужба вишу.
У своєму зверненні китайський мільярдер згадав свій візит і зустріч зі студентами одного з найстаріших університетів світу. І висловив жаль, що в силу своєї зайнятості не зможе особисто бути присутнім на урочистостях, запланованих на 29 січня 2020 року.
"Сердечно вітаю Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна з 215-річчям!.. У листопаді минулого року мені пощастило відвідати Ваш чудовий університет, про який залишилися лише приємні спогади. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна - один із найстаріших університетів в світі, який за свою більш ніж 200-річну історію досяг значних результатів у галузі природничих, економічних і гуманітарних наук. Сюди приїжджають вчитися студенти з десятків країн світу, багато з них є представниками Китаю. Їх енергійність, ентузіазм, відкритість, оптимізм і світогляд глибоко вразили мене", - йдеться в листі Джека Ма.
Китайський бізнесмен, який приділяє особливу увагу реформі системи освіти в світі, підкреслив: "Студенти - найважливіше надбання університету. Я вірю, що саме завдяки цим молодим людям, які відрізняються своєю толерантністю і спрагою пізнання, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна буде мати довгу історію".
Харківський національний університет ім. Каразіна є одним з кращих вузів України, згідно з The Times HigherEducation World University Rankings-2020. Тут навчаються студенти з різних країн світу і, зокрема, потужно розвивається профільний інститут китаїстики.
Олександр Ярославський, який запросив Джека Ма торік до Харкова і разом з ним відвідав університет ім. Каразіна, традиційно підтримує цей виш, входить до наглядової ради, є почесним доктором.