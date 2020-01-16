Джек Ма, посетивший ранее Харьков по приглашению Ярославского, поздравил "каразинцев" с юбилеем
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Основатель сервиса Alibaba и один из самых богатых людей мира Джек Ма, который по приглашению известного украинского мецената и бизнесмена, владельца и президента группы DCH Александра Ярославского ранее приезжал в Харьков, поздравил Харьковский национальный университет имени Каразина с 215-летием. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В своем обращении китайский миллиардер вспомнил свой визит и встречу со студентами одного из самых старых университетов мира. И выразил сожаление, что в силу своей занятости не сможет лично присутствовать на торжествах, намеченных на 29 января 2020 г.
"Сердечно поздравляю Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина с 215-летием!.. В ноябре прошлого года мне посчастливилось посетить Ваш замечательный университет, о котором остались только приятные воспоминания. Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина - один из старейших университетов в мире, который за свою более чем 200-летнюю историю достиг значительных результатов в области естественных, экономических и гуманитарных наук. Сюда приезжают учиться студенты из десятков стран мира, многие из них являются представителями Китая. Их энергичность, энтузиазм, открытость, оптимизм и мировоззрение глубоко поразили меня", - говорится в письме Джека Ма.
Китайский бизнесмен, уделяющий особое внимание реформе системы образования в мире, подчеркнул: "Студенты - важнейшее достояние университета. Я верю, что именно благодаря этим молодым людям, которые отличаются своей толерантностью и жаждой познания, Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина будет иметь длинную историю".
Харьковский национальный университет им. Каразина является одним из лучших вузов Украины согласно The Times HigherEducation World University Rankings-2020. Здесь учатся студенты из разных стран мира и, в частности, мощно развивается профильный институт китаистики.
Александр Ярославский, пригласивший Джека Ма в прошлом году в Харьков и вместе с ним посетивший университет им. Каразина, традиционно поддерживает этот вуз, входит в наблюдательный совет, является почетным доктором.