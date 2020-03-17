Благодаря Джеку Ма и Ярославскому мы получим тесты на короновирус на 1 млн человек - Зеленский

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109105 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120506 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102656 просмотра

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5 марта, 08:58 • 106590 просмотра

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Cамый богатый человек Азии Джек Ма и владелец DCH Александр Ярославский организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики короновируса на 80 млн долл. Об этом вчера сообщил в эфире программы “Свобода слова” на ICTV Президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания в ОП с представителями большого бизнеса.

Уже в субботу тест-системы в количестве, достаточном для 1 млн. человек, будут в Украине, их направят в больницы и военным, рассказал глава государства.

“Мы договорились с Китаем — спасибо им, спасибо Джеку Ма (владелец Alibaba), он нам помог, профинансировал на 80 млн долларов. Благодаря ему и благодаря господину Ярославскому в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов в Украину. И это будет примерно на миллион людей”, — сказал Президент.

Как известно, Александра Ярославского и Джека Ма связывают дружеские отношения. Ранее китайский миллиардер побывал по приглашению Ярославского в Харькове и выступил перед студентами ХНУ им. Каразина. После этого бизнесмены посетили экономический форум в Киеве, а Джек Ма отдельно передавал поздравления “каразинцам” с 215-летним юбилеем вуза.

Напомним, на совещании в ОП обсуждалась координация действий власти и крупного бизнеса в рамках борьбы с эпидемией короновируса.

По состоянию на 16 марта, в Украине официально подтвердили 7 случаев заражения COVID-19, в том числе два в Киеве, и один летальный случай.

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