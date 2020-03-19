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В Украине более 40 тыс. экспресс-тестов на коронавирус - Минздрав

В Украине более 40 тыс. экспресс-тестов на коронавирус - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 12558 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. На территории Украины есть больше 40 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.

"Экспресс-тесты, которые проводятся у постели больного, можно получить не только в государственных учреждениях, а можно получить и в частных заведениях. Закупаются экспресс-тесты, в большинстве случаев, у дистрибьюторов, которые есть на территории Украины. И уже более 40 тысяч экспресс-тестов разошлись по территории Украины", - сказал Ляшко.

Он добавил, что Украина принимает меры, чтобы обеспечить распределение экспресс-тестов.

"И первую поставку крупной партии мы ожидаем в субботу-воскресенье, для того, чтобы ее распределить в дальнейшем также на все области. Параллельно с этим мы работаем с частными лабораториями, для того, чтобы позволить им проводить ПЦР-диагностику коронавирусной инфекции, которая является золотым стандартом диагностики, для того, чтобы увеличить доступность к самому тестированию", - отметил Виктор Ляшко.

Напомним, в Украине до конца недели появится более 1 млн тестов на коронавирус.

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