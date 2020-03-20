Украинский военный самолет вылетел в Китай за тестами на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Украинский военный самолет вылетел в китайский город Гуанчжоу за лабораторными и экспресс-тестами на коронавирус COVID-19, медицинскими масками и аппаратами вентиляции легких. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Twitter, передает УНН.
"Военно-транспортный самолет Ил-76МД вылетел в китайский Гуанчжоу за тестами на коронавирус", - сообщили в ведомстве.
Как сообщалось в УНН, Ил-76 должен был взлететь из аэропорта Борисполь. В 11:00 в субботу борт примет медицинский груз: лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое.
В парламенте сообщили, что это лишь первый такой борт - будут и другие.
Напомним, Украина получила первую партию отечественных экспресс-тестов на коронавирус.
Также КНР отправит в Евросоюз 2 млн масок, респираторы и тесты на коронавирус.
Военно-транспортный самолет Ил-76МД вылить в китайский Гуанчжоу по тестам на коронавирус.- Defence of Ukraine (@DefenceU) March 20, 2020