КНР відправить до Євросоюзу 2 млн масок, респіратори і тести на коронавірус

"Поговорили з прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном, який оголосив, що Китай надасть 2 мільйони хірургічних масок, 200 тысяч масок N95 (респіраторів - ред.) І 50 тысяч наборів для тестування. У січні Євросоюз допоміг Китаю, пожертвувавши 50 тонн обладнання. Сьогодні ми вдячні за підтримку Китаю. Нам потрібна підтримка один одного у важкі часи", - повідомила фон дер Ляйєн.

За її словами, ЄС нарощує виробництво засобів захисту, але для цього буде потрібно кілька тижнів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ердоган, Меркель, Макрон і Джонсон провели відеонараду через коронавірус.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу Німеччина припиняє приймати прохачів притулку в рамках так званої "програми переселення".

Spoke with PM Li Keqiang who announced that China will provide 2 mil surgical masks, 200,000 N95 masks & 50,000 testing kits. In January, the helped by donating 50 tonnes of equipment. Today, we're grateful for China's support. We need each other's support in times of need. pic.twitter.com/2Vsw9p50Ej

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2020