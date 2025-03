КНР отправит в Евросоюз 2 млн масок, респираторы и тесты на коронавирус

"Поговорили с премьер-министром Китая Ли Кэцяном, который объявил, что Китай предоставит 2 миллиона хирургических масок, 200 тысяч масок N95 (респираторов - ред.) и 50 тысяч наборов для тестирования. В январе Евросоюз помог Китаю, пожертвовав 50 тонн оборудования. Сегодня мы благодарны за поддержку Китая. Нам нужна поддержка друг друга в трудные времена", - сообщила фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС наращивает производство средств защиты, но для этого потребуется несколько недель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эрдоган, Меркель, Макрон и Джонсон провели видеосовещание из-за коронавируса.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Германия прекращает принимать просителей убежища в рамках так называемой "программы переселения".

Spoke with PM Li Keqiang who announced that China will provide 2 mil surgical masks, 200,000 N95 masks & 50,000 testing kits. In January, the helped by donating 50 tonnes of equipment. Today, we're grateful for China's support. We need each other's support in times of need. pic.twitter.com/2Vsw9p50Ej

- Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2020