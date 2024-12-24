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Количество пострадавших от удара рф по Кривому Рогу возросло до 15, четверо - в тяжелом состоянии

Количество пострадавших от удара рф по Кривому Рогу возросло до 15, четверо - в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

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В результате удара баллистической ракетой по жилому дому в Кривом Роге пострадали 15 человек. Десять госпитализированы, четверо из них в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге количество пострадавших после удара рф возросло до 15, 10 из них - в больнице. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"15 пострадавших в Кривом Роге. Десять из них госпитализированы. Четверо в тяжелом состоянии. Это женщины 72, 65 и 42 лет. И 78-летний мужчина", - сообщил Лысак.

По словам председателя ОВА, врачи рядом и делают все возможное.

Дополнение

Российские войска попали баллистической ракетой в жилой дом, в котором 32 квартиры в Кривом Роге.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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