Сани Санта-Клауса заметили в небе над Украиной
Киев • УНН
Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило о появлении саней Санта-Клауса над Украиной. Санта-Клаус совершает рождественское путешествие с Северного полюса на санях с девятью оленями.
Сани Санта-Клауса, который накануне Рождества, вылетел из Северного полюса, чтобы развезти подарки по всему миру, заметили над Украиной. Об этом сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), передает УНН.
Напомним, Санта-Клаус передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе которых легендарный Рудольф.
На сайте https://www.noradsanta.org/en/ можно в режиме реального времени наблюдать за перемещениями Санта-Клауса.