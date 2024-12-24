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Сани Санта-Клауса заметили в небе над Украиной

Сани Санта-Клауса заметили в небе над Украиной

Киев  •  УНН

 • 3243 просмотра

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Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило о появлении саней Санта-Клауса над Украиной. Санта-Клаус совершает рождественское путешествие с Северного полюса на санях с девятью оленями.

Сани Санта-Клауса, который накануне Рождества, вылетел из Северного полюса, чтобы развезти подарки по всему миру, заметили над Украиной. Об этом сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), передает УНН.

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Напомним, Санта-Клаус передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе которых легендарный Рудольф.

На сайте https://www.noradsanta.org/en/ можно в режиме реального времени наблюдать за перемещениями Санта-Клауса.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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