Полиция предупредила продажу несертифицированных тестов на COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102689 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105459 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107442 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106234 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115292 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101330 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105675 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106731 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131635 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130477 просмотра

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Полиция предупредила продажу несертифицированных тестов на COVID-19

Полиция предупредила продажу несертифицированных тестов на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12633 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. На Киевщине полиция предупредила продажу несертифицированных тестов на COVID-19. Мужчина собирался продавать их через интернет за 750 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

“Работники Департамента киберполиции совместно с участковыми офицерами полиции Киево-Святошинского отдела полиции ГУНП в Киевской области разоблачили 38-летнего жителя Ирпеня, который занимался продажей тестов на короновирус. Установлено, что фигурант, используя мессенджер, разместил объявление о продаже теста на короновирус в одной из общин. Цена одного такого теста составляла 750 гривен. Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине”, — говорится в сообщении.

Также указано, что в Гослекслужбе отметили, что в соответствующем Реестре лиц отсутствует информация в отношении лица, ответственного за введение медицинских изделий для диагностики COVID-19.

На мужчину составили административный протокол по ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

“Изъято около трехсот единиц товара. По решению суда мужчина обязан уплатить 17 500 гривен штрафа”, — добавили в отделе коммуникации.

Напомним, украинский военный самолет вылетел в Китай за тестами на коронавирус.

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