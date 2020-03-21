Полиция предупредила продажу несертифицированных тестов на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. На Киевщине полиция предупредила продажу несертифицированных тестов на COVID-19. Мужчина собирался продавать их через интернет за 750 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
“Работники Департамента киберполиции совместно с участковыми офицерами полиции Киево-Святошинского отдела полиции ГУНП в Киевской области разоблачили 38-летнего жителя Ирпеня, который занимался продажей тестов на короновирус. Установлено, что фигурант, используя мессенджер, разместил объявление о продаже теста на короновирус в одной из общин. Цена одного такого теста составляла 750 гривен. Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине”, — говорится в сообщении.
Также указано, что в Гослекслужбе отметили, что в соответствующем Реестре лиц отсутствует информация в отношении лица, ответственного за введение медицинских изделий для диагностики COVID-19.
На мужчину составили административный протокол по ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
“Изъято около трехсот единиц товара. По решению суда мужчина обязан уплатить 17 500 гривен штрафа”, — добавили в отделе коммуникации.
Напомним, украинский военный самолет вылетел в Китай за тестами на коронавирус.