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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 91359 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101740 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103856 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103006 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111159 просмотра

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5 марта, 13:05 • 100196 просмотра

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В Украине открыли 33 производства за нарушение правил во время карантина

В Украине открыли 33 производства за нарушение правил во время карантина

Киев  •  УНН

 • 11387 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Правоохранители открыли 33 уголовных производства и составили 2967 административных протоколов за нарушение правил во время карантина в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

“За время карантина полицейские составили 2967 административных протоколов за нарушение правил карантина людей (статья 44 Административного кодекса Украины) и открыли 33 уголовных производства — 19 за нарушение санитарных правил (по статье 325 Уголовного кодекса Украины) и 14 за нарушение карантинных мероприятий”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что для обеспечения карантинного режима ежедневно на службе находится 18 тысяч правоохранителей — 14,6 тысячи полицейских и почти 3,3 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

Напомним, что в Донецкой области на мужчину составили админпротокол за распространение фейков о карантине.

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