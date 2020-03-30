В Украине открыли 33 производства за нарушение правил во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Правоохранители открыли 33 уголовных производства и составили 2967 административных протоколов за нарушение правил во время карантина в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“За время карантина полицейские составили 2967 административных протоколов за нарушение правил карантина людей (статья 44 Административного кодекса Украины) и открыли 33 уголовных производства — 19 за нарушение санитарных правил (по статье 325 Уголовного кодекса Украины) и 14 за нарушение карантинных мероприятий”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что для обеспечения карантинного режима ежедневно на службе находится 18 тысяч правоохранителей — 14,6 тысячи полицейских и почти 3,3 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.
Напомним, что в Донецкой области на мужчину составили админпротокол за распространение фейков о карантине.