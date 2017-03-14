Кіберфахівці попередили про новий хакерський метод вимагання грошей

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Протягом останніх місяців хакери все частіше використовують комп'ютерні віруси, які блокують заражені ґаджети, і вимагають від користувачів гроші за розблокування. Про це йдеться у спільній заяві Національного агентства з боротьби зі злочинністю та Національного центру кібербезпеки Великої Британії, повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

Як зазначають британські фахівці, поширення цього хакерського методу, який отримав назву “ransomware”, почалося в минулому році. На думку авторів заяви, в майбутньому така технологія, яка робить неможливим використання ґаджета без сплати викупу, буде все частіше застосовуватися зловмисниками для захоплення телефонів, годинників, іграшок, фітнес-трекерів, цифрових фоторамок, “розумних” телевізорів та іншої техніки. Всі ці пристрої вразливі для “ransomware”, а це означає, що хакери можуть захопити, наприклад, телевізор, і зажадати від його господаря грошей за включення, зазначається в заяві.

“Ransomware” в годинниках, фітнес-браслетах і телевізорах стане викликом для виробників, і поки що невідомо, чи будуть вони допомагати клієнтам, які купили їхні товари, розблокувати їх у подібних випадках, чи радитимуть платити “викуп”, — зазначили кіберфахівці.

У заяві також зауважується, що до 2020 року кількість підключених до інтернету пристроїв досягне приблизно 21 млрд штук.

Нагадаємо, раніше українська кіберполіція повідомила, що українцям у соцмережах почали надходити пропозиції з боку “закордонних родичів” чи “заможних іноземців”, які, обіцяючи оформлення спадку, намагаються шахрайським способом заволодіти коштами користувачів.

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