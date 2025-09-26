Kia спростить зарядку для своїх авто: EV6 і EV9 можна буде підключати без карток

До кінця року власники електрокарів Kia EV6 2025 та EV9 2026 зможуть просто під’єднати авто до швидкісної зарядки й одразу почати заряджати - без додатків і банківських карток. Нова функція Plug & Charge автоматично перевірятиме авто та зніматиме оплату, пише Inside Evs, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, власники Kia EV6 2025 року та Kia EV9 2026 року "незабаром зможуть безперешкодно заряджати електромобілі на сумісних швидкісних зарядних пристроях постійного струму, не потребуючи щоразу возитися з додатками чи картками". Все через те, що отримають функцію під назвою Plug & Charge.

Якщо в системі Charge Pass від Kia налаштовано спосіб оплати, власники відповідних електромобілів зможуть просто під’їхати до сумісного зарядного пристрою, увімкнути його, зарядити, а потім відключити, не турбуючись про виставлення рахунків. Автентифікація та виставлення рахунків транспортного засобу відбуваються автоматично.

Завдяки технології Plug & Charge ми робимо керування електромобілем ще зручнішим, ніж будь-коли - сказав Суджит Сомасехаран, директор з підключених автомобілів та мобільності Kia America.

За даними Kia, функція Plug & Charge буде додана до EV6 2025 року до кінця вересня, тоді як власники EV9 2026 року отримають цю функцію до кінця року. Компанія заявила, що повідомить власників, коли функція стане доступною, разом з інструкціями щодо її використання.

Доповнення

Ця функція вже давно доступна для власників Tesla, які використовують зарядні станції Supercharger, але зараз її поступово додають і до дедалі більшої кількості електромобілів інших виробників. Наприклад, Plug & Charge працює для електромобілів Rivian на зарядних станціях Tesla Superchargers та Ionna's Rechargeries. Тим часом Volkswagen ID.4 можна увімкнути та зарядити на кіосках Electrify America.

Мережа Tesla Supercharger та Electrify America є одними з операторів заряджання, які підтримують Plug & Charge. Kia EV6 2025 року та Kia EV9 2026 року - це перші моделі корейського автовиробника з вбудованим зарядним портом NACS у стилі Tesla, що усуває необхідність використання зарядного адаптера на зарядних станціях Tesla Supercharger та деяких кіосках Electrify America, обладнаних роз'ємами NACS.

Тим не менш, більшість швидких зарядних пристроїв постійного струму, що не виробляються Tesla, у Сполучених Штатах мають роз'єми CCS1, а це означає, що власникам двох електромобілів Kia, сумісних із Plug & Charge, знадобиться адаптер для заправки на цих станціях.

