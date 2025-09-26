Kia спростить зарядку для своїх авто: EV6 і EV9 можна буде підключати без карток

$41.490.08
48.710.05
ukenru
13:31 • 1716 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 5856 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46 • 13230 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 18063 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 26436 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32406 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37103 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28230 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39792 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 35882 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.6м/с
42%
763мм
Популярнi новини
Українська акторка отримала роль професорки у серіалі про Гаррі ПоттераPhoto26 вересня, 04:40 • 9854 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 24492 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 16164 перегляди
Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський11:16 • 4948 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 10438 перегляди
Публікації
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 10543 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video09:01 • 26433 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32404 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37099 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 35853 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Копенгаген
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 16249 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 24576 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 32466 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 40363 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 73666 перегляди
Актуальне
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"
Дія (сервіс)
E-6 Mercury

Kia спростить зарядку для своїх авто: EV6 і EV9 можна буде підключати без карток

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Власники електрокарів Kia EV6 2025 та EV9 2026 зможуть заряджати авто без додатків і карток завдяки новій функції Plug & Charge. Система автоматично перевірятиме авто та зніматиме оплату.

Kia спростить зарядку для своїх авто: EV6 і EV9 можна буде підключати без карток

До кінця року власники електрокарів Kia EV6 2025 та EV9 2026 зможуть просто під’єднати авто до швидкісної зарядки й одразу почати заряджати - без додатків і банківських карток. Нова функція Plug & Charge автоматично перевірятиме авто та зніматиме оплату, пише Inside Evs, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, власники Kia EV6 2025 року та Kia EV9 2026 року "незабаром зможуть безперешкодно заряджати електромобілі на сумісних швидкісних зарядних пристроях постійного струму, не потребуючи щоразу возитися з додатками чи картками". Все через те, що отримають функцію під назвою Plug & Charge.

Якщо в системі Charge Pass від Kia налаштовано спосіб оплати, власники відповідних електромобілів зможуть просто під’їхати до сумісного зарядного пристрою, увімкнути його, зарядити, а потім відключити, не турбуючись про виставлення рахунків. Автентифікація та виставлення рахунків транспортного засобу відбуваються автоматично.

Завдяки технології Plug & Charge ми робимо керування електромобілем ще зручнішим, ніж будь-коли

- сказав Суджит Сомасехаран, директор з підключених автомобілів та мобільності Kia America.

За даними Kia, функція Plug & Charge буде додана до EV6 2025 року до кінця вересня, тоді як власники EV9 2026 року отримають цю функцію до кінця року. Компанія заявила, що повідомить власників, коли функція стане доступною, разом з інструкціями щодо її використання.

Доповнення

Ця функція вже давно доступна для власників Tesla, які використовують зарядні станції Supercharger, але зараз її поступово додають і до дедалі більшої кількості електромобілів інших виробників. Наприклад, Plug & Charge працює для електромобілів Rivian на зарядних станціях Tesla Superchargers та Ionna's Rechargeries. Тим часом Volkswagen ID.4 можна увімкнути та зарядити на кіосках Electrify America.

Мережа Tesla Supercharger та Electrify America є одними з операторів заряджання, які підтримують Plug & Charge. Kia EV6 2025 року та Kia EV9 2026 року - це перші моделі корейського автовиробника з вбудованим зарядним портом NACS у стилі Tesla, що усуває необхідність використання зарядного адаптера на зарядних станціях Tesla Supercharger та деяких кіосках Electrify America, обладнаних роз'ємами NACS.

Тим не менш, більшість швидких зарядних пристроїв постійного струму, що не виробляються Tesla, у Сполучених Штатах мають роз'єми CCS1, а це означає, що власникам двох електромобілів Kia, сумісних із Plug & Charge, знадобиться адаптер для заправки на цих станціях.

Mercedes представив новий електричний фургон на модульній платформі26.09.25, 10:13 • 1924 перегляди

Альона Уткіна

Новини СвітуТехнологіїАвто
Електроенергія
Tesla Inc
Сполучені Штати Америки