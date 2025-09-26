Kia упростит зарядку для своих авто: EV6 и EV9 можно будет подключать без карт

До конца года владельцы электромобилей Kia EV6 2025 и EV9 2026 смогут просто подключить авто к скоростной зарядке и сразу начать заряжать – без приложений и банковских карт. Новая функция Plug & Charge будет автоматически проверять авто и снимать оплату, пишет Inside Evs, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, владельцы Kia EV6 2025 года и Kia EV9 2026 года "вскоре смогут беспрепятственно заряжать электромобили на совместимых скоростных зарядных устройствах постоянного тока, не нуждаясь каждый раз возиться с приложениями или картами". Все потому, что получат функцию под названием Plug & Charge.

Если в системе Charge Pass от Kia настроен способ оплаты, владельцы соответствующих электромобилей смогут просто подъехать к совместимому зарядному устройству, включить его, зарядить, а затем отключить, не беспокоясь о выставлении счетов. Аутентификация и выставление счетов транспортного средства происходят автоматически.

Благодаря технологии Plug & Charge мы делаем управление электромобилем еще удобнее, чем когда-либо - сказал Суджит Сомасехаран, директор по подключенным автомобилям и мобильности Kia America.

По данным Kia, функция Plug & Charge будет добавлена в EV6 2025 года до конца сентября, тогда как владельцы EV9 2026 года получат эту функцию до конца года. Компания заявила, что сообщит владельцам, когда функция станет доступной, вместе с инструкциями по ее использованию.

Дополнение

Эта функция уже давно доступна для владельцев Tesla, использующих зарядные станции Supercharger, но сейчас ее постепенно добавляют и к все большему количеству электромобилей других производителей. Например, Plug & Charge работает для электромобилей Rivian на зарядных станциях Tesla Superchargers и Ionna's Rechargeries. Тем временем Volkswagen ID.4 можно включить и зарядить на киосках Electrify America.

Сеть Tesla Supercharger и Electrify America являются одними из операторов зарядки, поддерживающих Plug & Charge. Kia EV6 2025 года и Kia EV9 2026 года - это первые модели корейского автопроизводителя со встроенным зарядным портом NACS в стиле Tesla, что устраняет необходимость использования зарядного адаптера на зарядных станциях Tesla Supercharger и некоторых киосках Electrify America, оборудованных разъемами NACS.

Тем не менее, большинство быстрых зарядных устройств постоянного тока, не производимых Tesla, в Соединенных Штатах имеют разъемы CCS1, а это означает, что владельцам двух электромобилей Kia, совместимых с Plug & Charge, понадобится адаптер для заправки на этих станциях.

