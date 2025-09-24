"Хвилююсь за дім": Зеленський про закордонні поїздки

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що в Україні щодня є виклики, тому він намагається перебувати за кордоном якомога менше часу. Про це він заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН передає УНН.

В Україні кожного дня виклик. Хвилююсь за дім, я тут два дні..Завжди намагаюсь летіти чи їхати вночі. Не можу бути відсутнім довго - сказав Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський заявив, що не відчуває того, що Китай зацікавлений у завершення війни між Україною та рф.

Також українській Президент заявив, що лідер США Дональд Трамп тепер довіряє більше йому, ніж російському диктатору володимиру путіну.