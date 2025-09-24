$41.380.13
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 11675 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 12492 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 15125 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 34248 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 23344 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 54182 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 40811 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38222 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 50943 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 12:09
"Хвилююсь за дім": Зеленський про закордонні поїздки

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що намагається мінімізувати час перебування за кордоном через щоденні виклики в Україні. Він також зазначив, що не бачить зацікавленості Китаю у завершенні війни та що Дональд Трамп довіряє йому більше, ніж путіну.

"Хвилююсь за дім": Зеленський про закордонні поїздки

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що в Україні щодня є виклики, тому він намагається перебувати за кордоном якомога менше часу. Про це він заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН передає УНН.

В Україні кожного дня виклик. Хвилююсь за дім, я тут два дні..Завжди намагаюсь летіти чи їхати вночі. Не можу бути відсутнім довго

- сказав Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський заявив, що не відчуває того, що Китай зацікавлений у завершення війни між Україною та рф.

Також українській Президент заявив, що лідер США Дональд Трамп тепер довіряє більше йому, ніж російському диктатору володимиру путіну.

Альона Уткіна

Політика
Володимир Путін
Генеральна Асамблея ООН
Дональд Трамп
Китай
Володимир Зеленський
Україна