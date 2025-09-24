"Волнуюсь за дом": Зеленский о заграничных поездках

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в Украине ежедневно есть вызовы, поэтому он старается находиться за границей как можно меньше времени. Об этом он заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.

В Украине каждый день вызов. Волнуюсь за дом, я здесь два дня..Всегда стараюсь лететь или ехать ночью. Не могу отсутствовать долго