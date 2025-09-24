"Волнуюсь за дом": Зеленский о заграничных поездках
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что старается минимизировать время пребывания за границей из-за ежедневных вызовов в Украине. Он также отметил, что не видит заинтересованности Китая в завершении войны и что Дональд Трамп доверяет ему больше, чем путину.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в Украине ежедневно есть вызовы, поэтому он старается находиться за границей как можно меньше времени. Об этом он заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.
В Украине каждый день вызов. Волнуюсь за дом, я здесь два дня..Всегда стараюсь лететь или ехать ночью. Не могу отсутствовать долго
Дополнение
Владимир Зеленский заявил, что не чувствует того, что Китай заинтересован в завершении войны между Украиной и РФ.
Также украинский Президент заявил, что лидер США Дональд Трамп теперь доверяет больше ему, чем российскому диктатору Владимиру Путину.