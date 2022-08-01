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Хунта М'янми продовжила надзвичайний стан до 2023 року

Хунта М'янми продовжила надзвичайний стан до 2023 року

Київ • УНН

 • 189349 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Глава хунти М'янми у понеділок звинуватив нестабільність у гальмуванні зусиль щодо реалізації мирного плану, узгодженого з іншими країнами Південно-Східної Азії. Надзвичайний стан було продовжено ще на шість місяців. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Хунта вперше оголосила надзвичайний стан після захоплення влади у обраного уряду Аунг Сан Су Чжі внаслідок перевороту у лютому минулого року.

З того часу в М'янмі панує хаос, конфлікт поширюється після того, як армія придушувала переважно мирні протести в містах.

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), що складається з 10 членів, узгодила «консенсус» із п'яти пунктів про припинення бойових дій минулого року, але мало ознак того, що хунта реалізує план, що включає припинення насильства та діалог.

Лідер хунти Мін Аунг Хлаїнг заявив, що М'янма прагнула подолати проблеми пандемії коронавірусу, стикаючись із внутрішнім насильством.

«Тому було важко реалізувати консенсус АСЕАН через відсутність стабільності», — сказав Мін Аунг Хлаїнг, додавши, що тільки коли ситуація буде «нормальною», можна буде досягти прогресу.

Хоча Мін Аунг Хлаїнг не згадав у своєму виступі про продовження надзвичайного стану, державні ЗМІ повідомили, що військова урядова рада з оборони та безпеки одноголосно схвалила його прохання ще на шість місяців.

Світовий банк прогнозує, що економіка М'янми зросте на 3% цього фінансового року після скорочення на 18% минулого року, і попередив, що повернення до допандемічного рівня є малоймовірним у найближчому майбутньому.

Доповнення

Західні уряди засудили переворот та затримання за різними звинуваченнями нобелівського лауреата Су Чжі та численних членів її партії та прихильників.

Військові пообіцяли провести нові вибори у серпні 2023 року, хоча терміни вже зрушили, і противники не вірять, що вони будуть вільними та справедливими.

За даними Асоціації допомоги політв'язням, після перевороту сили безпеки вбили понад 2100 людей. Хунта заявила, що такі втрати перебільшені.

Хунта зіткнулася з санкціями з боку багатьох західних країн, а минулого тижня отримала подальше засудження після страти чотирьох демократичних активістів, яких вона звинуватила у «терористичних актах».

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