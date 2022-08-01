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Хунта Мьянмы продлила чрезвычайное положение до 2023 года

Хунта Мьянмы продлила чрезвычайное положение до 2023 года

Киев • УНН

 • 189346 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Глава хунты Мьянмы в понедельник обвинил нестабильность в торможении усилий по реализации мирного плана, согласованного с другими странами Юго-Восточной Азии. Чрезвычайное положение было продлено еще на шесть месяцев. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Хунта впервые объявила чрезвычайное положение после захвата власти у избранного правительства Аунг Сан Су Чжи в результате переворота в феврале прошлого года.

С тех пор в Мьянме царит хаос, конфликт распространяется после того, как армия подавляла преимущественно мирные протесты в городах.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоящая из 10 членов, согласовала «консенсус» из пяти пунктов о прекращении боевых действий в прошлом году, но мало признаков того, что хунта реализует план, что включает прекращение насилия и диалог.

Лидер хунты Мин Аунг Хлаинг заявил, что Мьянма стремилась преодолеть проблемы пандемии коронавируса, сталкиваясь с внутренним насилием.

«Поэтому было трудно реализовать консенсус АСЕАН из-за отсутствия стабильности», — сказал Мин Аунг Хлаинг, добавив, что только когда ситуация будет «нормальной», можно будет добиться прогресса.

Хотя Мин Аунг Хлаинг не упомянул в своем выступлении о продлении чрезвычайного положения, государственные СМИ сообщили, что военный правительственный совет по обороне и безопасности единогласно одобрил его просьбу еще на шесть месяцев.

Всемирный банк прогнозирует, что экономика Мьянмы вырастет на 3% этого финансового года после сокращения на 18% в прошлом году, и предупредил, что возврат к допандемическому уровню маловероятен в ближайшем будущем.

Дополнение

Западные правительства осудили переворот и задержание по разным обвинениям нобелевского лауреата Су Чжи и многочисленных членов ее партии и сторонников.

Военные пообещали провести новые выборы в августе 2023 года, хотя сроки уже сдвинулись, и противники не верят, что они будут свободными и справедливыми.

По данным Ассоциации помощи политзаключенным, после переворота силы безопасности убили более 2100 человек. Хунта заявила, что такие потери преувеличены.

Хунта столкнулась с санкциями со стороны многих западных стран, а на прошлой неделе получила дальнейшее осуждение после казни четырех демократических активистов, которых она обвинила в «террористических актах».

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