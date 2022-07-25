Хунта М'янми стратила чотирьох активістів: реакція світової спільноти

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Засуджені до смертної кари на закритих судових процесах у січні та квітні, ці люди були звинувачені у допомозі руху опору у боротьбі з армією, яка захопила владу внаслідок перевороту минулого року та розв'язала криваві репресії проти своїх супротивників.

За повідомленням газети Global New Light of Myanmar, серед страчених були активіст руху за демократію Чжо Мін Ю, і колишній депутат і виконавиця хіп-хопу Пхе Зея Тоу.

53-річний Чжо Мін Ю та Пхе Зея Тоу, 41-річна соратниця поваленого лідера Аун Сан Су Чжі, програли апеляції на вироки у червні. Двома іншими страченими були Хла Міо Аунг та Аунг Тура Зау.

Попередні страти у М'янмі проводилися через повішення.

Реакція світу

"Ці страти рівносильні довільному позбавленню життя і є ще одним прикладом жахливого порушення прав людини в М'янмі", - заявив Ервін Ван Дер Борхт, регіональний директор правозахисної організації Amnesty International.

Спеціальний доповідач ООН з М'янми Том Ендрюс сказав, що він обурений і спустошений стратами.

"Ці дії мають стати поворотним моментом для міжнародного співтовариства", - вважає він.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що страта відомих активістів продемонструвала «зневажання військових до демократичних устремлінь власного народу».

У заяві Білий дім засудив «жахливу кару», додавши, що США закликають хунту «негайно припинити насильство, звільнити тих, кого вони несправедливо затримали, та забезпечити мирне повернення до демократії відповідно до побажань народу Бірми».

Франція заявила, що вбивства стали "серйозним регресом" для військового режиму М'янми.

«Незважаючи на те, що страти в країні не проводилися понад 30 років, вони є серйозним регресом і ще одним етапом в ескалації звірств, скоєних бірманською хунтою після державного перевороту», — йдеться у заяві МЗС.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив, що страти викликають глибоке занепокоєння і ще більше ізолюють М'янму від міжнародної спільноти. Хаясі додав, що дії хунти країни сприятимуть поглибленню конфлікту. На думку Хаясі страти суперечать безперервним закликам Японії звільнити ув'язнених у М'янмі та мирно врегулювати конфлікт.

Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони у М'янмі належним чином вирішувати конфлікти у рамках своєї конституції.

Контекст

Група активістів, Асоціація допомоги політв'язням (AAPP), заявила, що останні страти в М'янмі були наприкінці 1980-х років і що після перевороту 117 людей було засуджено до страти.

Представник хунти минулого місяця виступив на захист смертної кари, заявивши, що вона виправдана та застосовується у багатьох країнах.

Після торішнього перевороту в М'янмі панує хаос, і конфлікт поширився по всій країні після того, як армія придушила переважно мирні протести у містах.

За даними AAPP, після перевороту сили безпеки вбили понад 2100 людей. Хунта каже, що ця цифра перебільшена.