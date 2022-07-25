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Хунта Мьянмы казнила четырех активистов: реакция мирового сообщества

Хунта Мьянмы казнила четырех активистов: реакция мирового сообщества

Киев • УНН

 • 162469 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Хунта Мьянмы казнили четырех демократических активистов, обвиненных в содействии совершению «террористических актов», что вызвало широкое осуждение. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Осужденные к смертной казни на закрытых судебных процессах в январе и апреле, эти люди были обвинены в помощи движению сопротивления в борьбе с армией, которая захватила власть в результате переворота в прошлом году и развязала кровавые репрессии против своих противников.

По сообщению газеты Global New Light of Myanmar, среди казненных были активист движения за демократию Чжо Мин Ю, и бывший депутат и исполнительница хип-хопа Пхэ Зэя Тоу.

53-летний Чжо Мин Ю и Пхэ Зея Тоу, 41-летняя соратница свергнутого лидера Аун Сан Су Чжи, проиграли апелляции на приговоры в июне. Двумя другими казненными были Хла Мио Аунг и Аунг Тура Зау.

Предыдущие казни в Мьянме проводились через повешение.

Рекция мира

"Эти казни равносильны произвольному лишению жизни и являются еще одним примером ужасающего нарушения прав человека в Мьянме", - заявил Эрвин Ван Дер Борхт, региональный директор правозащитной организации Amnesty International.

Специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс сказал, что он возмущен и опустошен казнями.

"Эти действия должны стать поворотным моментом для международного сообщества", – считает он.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что казнь известных активистов продемонстрировала «пренебрежение военных к демократическим устремлениям собственного народа».

В заявлении Белый дом осудил «ужасную казнь», добавив, что США призывают хунту «немедленно прекратить насилие, освободить тех, кого они несправедливо задержали, и обеспечить мирное возвращение к демократии в соответствии с пожеланиями народа Бирмы».

Франция заявила, что убийства стали "серьезным регрессом" для военного режима Мьянмы.

«Несмотря на то, что казни в стране не производились более 30 лет, они являются серьезным регрессом и еще одним этапом в эскалации зверств, совершенных бирманской хунтой после государственного переворота», — говорится в заявлении МИД.

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси заявил, что казни вызывают глубокую обеспокоенность и еще больше изолируют Мьянму от международного сообщества. Хаяси добавил, что действия хунты страны будут способствовать углублению конфликта. По мнению Хаяси, казни противоречат непрерывным призывам Японии освободить заключенных в Мьянме и мирно урегулировать конфликт.

Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны в Мьянме должным образом разрешать конфликты в рамках своей конституции.

Контекст

Группа активистов, Ассоциация помощи политзаключенным (AAPP), заявила, что последние казни в Мьянме были в конце 1980-х годов и что после переворота 117 человек были приговорены к смертной казни.

Представитель хунты в прошлом месяце выступил в защиту смертной казни, заявив, что она оправдана и применяется во многих странах.

После прошлогоднего переворота в Мьянме царит хаос, и конфликт распространился по всей стране после того, как армия подавила в основном мирные протесты в городах.

По данным AAPP, после переворота силы безопасности убили более 2100 человек. Хунта говорит, что эта цифра преувеличена.

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