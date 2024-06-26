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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Хотів, щоб рф завдала ядерного удару по Україні: у Харкові викрито колаборанта

Київ • УНН

 • 22486 перегляди

37-річний харків'янин, активний учасник проросійської групи в Telegram, був викритий у закликах до росії завдати ядерного удару по Україні та коментарях про те, що російська армія повинна більше обстрілювати Україну.

Хотів, щоб рф завдала ядерного удару по Україні: у Харкові викрито колаборанта

У Харкові викрито 37-річного місцевого жителя, який бажав, щоб росія завдала ядерного удару по Україні. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України),

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Дізнанням встановлено, що у 2023 році харківʼянин, будучи активним учасником однієї з проросійських груп у месенджері Telegram, систематично коментував дописи.

Колаборант писав, що треба ще більше обстрілювати територію України, а по західній частині нашої держави ворог зобовʼязаний завдати ядерний удар.

Харківʼянин бачив на власні очі, як російська армія нищить місто, проте його це не бентежило. У чаті він коментував це так: "Расходимся спать, походу горит, что надо,

- додали у прокуратурі.

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Ольга Розгон

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