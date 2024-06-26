Хотів, щоб рф завдала ядерного удару по Україні: у Харкові викрито колаборанта

У Харкові викрито 37-річного місцевого жителя, який бажав, щоб росія завдала ядерного удару по Україні. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України),

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Дізнанням встановлено, що у 2023 році харківʼянин, будучи активним учасником однієї з проросійських груп у месенджері Telegram, систематично коментував дописи.

Колаборант писав, що треба ще більше обстрілювати територію України, а по західній частині нашої держави ворог зобовʼязаний завдати ядерний удар.

Харківʼянин бачив на власні очі, як російська армія нищить місто, проте його це не бентежило. У чаті він коментував це так: "Расходимся спать, походу горит, что надо,