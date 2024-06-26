В Харькове разоблачен 37-летний местный житель, который желал, чтобы россия нанесла ядерный удар по Украине. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 37-летнему мужчине по факту коллаборационистской деятельности (ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

Дознанием установлено, что в 2023 году харьковчанин, будучи активным участником одной из пророссийских групп в мессенджере Telegram, систематически комментировал сообщения.

Коллаборационист писал, что надо еще больше обстреливать территорию Украины, а по западной части нашего государства враг обязан нанести ядерный удар.

Харьковчанин видел собственными глазами, как российская армия уничтожает город, однако его это не смущало. В чате он комментировал это так: "Расходимся спать, походу горит, что надо, - добавили в прокуратуре.

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