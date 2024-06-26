Киев • УНН
37-летний харьковчанин, активный участник пророссийской группы в Telegram, был уличен в призывах к россии нанести ядерный удар по Украине и комментариях о том, что российская армия должна больше обстреливать Украину.
В Харькове разоблачен 37-летний местный житель, который желал, чтобы россия нанесла ядерный удар по Украине. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 37-летнему мужчине по факту коллаборационистской деятельности (ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины),
Детали
Дознанием установлено, что в 2023 году харьковчанин, будучи активным участником одной из пророссийских групп в мессенджере Telegram, систематически комментировал сообщения.
Коллаборационист писал, что надо еще больше обстреливать территорию Украины, а по западной части нашего государства враг обязан нанести ядерный удар.
Харьковчанин видел собственными глазами, как российская армия уничтожает город, однако его это не смущало. В чате он комментировал это так: "Расходимся спать, походу горит, что надо,
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