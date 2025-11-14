Хочу, щоб ви взяли до уваги той факт, що росія буде із збільшенням атак: Зеленський провів нараду з керівниками дипустанов
Київ • УНН
Президент України провів відеоконференцію з керівниками дипломатичних установ, обговоривши пріоритети роботи. Він наголосив на збільшенні атак росії зі зниженням температури та необхідності посилення протиповітряної оборони.
Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з керівниками всіх українських дипломатичних установ, під час якої обговорили головні пріоритети їхньої роботи на найближчий час і на наступний рік. Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає УНН.
Деталі
Після сьогоднішньої атаки я хочу, щоб ви взяли до уваги той факт, що росія буде із зменшенням температури, і із збільшенням атак. росія не хоче не хоче зупинятися. Сил у світу поки що недостатньо, щоб змусити росію
Він зазначив, що важливо продовжувати роботу над посиленням протиповітряної оборони: Україна потребує систем ППО та ракет до них.
"Маємо розширювати ініціативу PURL, завдяки якій ми отримуємо озброєння для свого захисту, – посилити зусилля із залучення до програми країн, які ще не долучилися, та збільшувати внески. Важливий і розвиток інструменту SAFE. Окремі питання – повернення викрадених росією українських дітей та захист прав людини на тимчасово окупованих територіях. Обговорили наступні кроки дипломатичної роботи щодо резолюцій на підтримку України в ООН", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив про проведення засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де ключовою темою стало посилення оборони неба та розширення можливостей безпілотних систем.